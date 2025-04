Lo strano caso di Pavard tra Milan e Parma: minutaggio ridotto!

Benjamin Pavard ha vissuto una settimana molto particolare per ciò a cui è abituato nella sua carriera. Simone Inzaghi lo ha utilizzato meno, lo strano caso tra Milan e Parma!

MINUTI – Simone Inzaghi ha deciso in questa settimana di rinunciare quasi completamente a uno dei suoi migliori difensori a disposizione, ossia Benjamin Pavard. Il giocatore è rimasto in panchina sia in Coppa Italia con il Milan che in campionato con il Parma. Mercoledì ha giocato appena 30 minuti a causa dell’ammonizione rimediata al 58′ da Yann Bisseck. Al Tardini non è nemmeno entrato in campo nonostante la prestazione pessima, forse la peggiore della sua esperienza milanese, del compagno tedesco. Tale scelta fa riflettere, ma soprattutto aumenta i dubbi sulla gestione della rosa da parte di Inzaghi. Stefan de Vrij e Francesco Acerbi hanno giocato una partita a testa, Carlos Augusto e Alessandro Bastoni si sono ripartiti il minutaggio. L’unico escluso in difesa è stato proprio Pavard.

Pavard, il caso e la possibile risposta!

CASO – Forse montare un caso è anche esagerato. Sappiamo che a Monaco di Baviera il titolare sarà Benjamin Pavard e su questo non ci sono proprio dubbi. Il francese avrà l’arduo compito di marcare una delle rivelazioni della stagione bavarese, vale a dire Micheal Olise. L’ex Crystal Palace è molto veloce, tecnico e dotato di un grande tiro. Pavard dovrà prendergli le misure e riadattarsi alla vita da campo dopo una settimana in panchina. Una risposta forse alle scelte di Inzaghi c’è: è possibile che il francese giochi da esterno alto a destra? Matteo Darmian non ha riposato mai con Udinese, Milan e Parma e viene da tre partite consecutive da almeno 75 minuti. Ha 35 anni ed è difficile che possa garantire una prestazione solida contro il Bayern Monaco. La soluzione Pavard alto con Bisseck dietro è un’altra delle possibilità e spiegherebbe anche il riposo maggiore concesso al giocatore.