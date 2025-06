Lo stop di Pio Esposito lancia un segnale di mercato: indispensabile!

Francesco Pio Esposito si è fermato durante un allenamento a Charlotte e non sarà parte della gara tra Inter e Fluminense. L’accaduto lancia un segnale di mercato per un elemento indispensabile.

INFORTUNIO – L’affaticamento muscolare di Francesco Pio Esposito è solo l’ultimo della lunga serie di infortuni che Cristian Chivu sta gestendo da quando è arrivato sulla panchina dell’Inter. La fortuna non è dalla sua parte e, appena scoperto il jolly offensivo, deve tornare a cambiare dopo il River Plate. L’unica nota che può essere giudicata come parzialmente positiva riguarda il messaggio arrivato direttamente agli uomini di mercato nerazzurri. C’è un colpo, o una decisione, indispensabile da prendere.

Pio Esposito e l’avvertimento all’Inter!

MERCATO – Lo stop di Pio Esposito obbliga la dirigenza a pensare alla presenza di una quinta punta nella prossima stagione. Come lo è stato Joaquin Correa in quest’annata ci dovrebbe essere un altro a ricoprire il ruolo. L’argentino, nonostante fosse il quinto del reparto, ha chiuso con 22 presenze prima del Mondiale per Club. Ha avuto perciò molto spazio e questo indica l’importanza di uno che faccia ciò che ha fatto lui, anche se meglio. Potrebbe essere Mehdi Taremi, ma l’attaccante ha mercato in Premier League e in Turchia. L’altra soluzione interna è Valentin Carboni, che però vorrebbe specializzarsi nel ruolo di mezzala. Rasmus Hojlund non può essere affatto il nome: ci sono 45 milioni di motivi per il no all’operazione col Manchester United. Serve perciò cercare e la dirigenza non deve fallire il colpo.