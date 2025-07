Lo spazio di Frattesi all’Inter cambia? Chivu e le nuove idee

Davide Frattesi per l’Inter potrebbe diventare una risorsa da sfruttare nella prossima stagione. Da potenziale uscita a conferma nel giro di pochi giorni, Cristian Chivu avrà un ruolo decisivo.

SPAZIO – Il feeling tra Davide Frattesi e Simone Inzaghi non è mai stato dei migliori. Il calciatore è sempre stato una seconda scelta per l’allenatore piacentino, che quest’anno gli ha preferito quando poteva anche il deludente Piotr Zielinski. A gennaio l’ex Sassuolo pareva essere sul punto di essere ceduto e il motivo era ovviamente nel suo scarso impiego. Era stufo di essere il sostituto di tanti, voleva centralità nella rosa dell’Inter. Adesso il suo destino può cambiare.

Frattesi e la novità di Chivu all’Inter

FEELING – Cristian Chivu al Mondiale per Club ha mostrato il nuovo volto dell’Inter. L’allenatore romeno cercherà di costruire una squadra più veloce e verticale senza puntare sul possesso che ha fatto della compagine di Inzaghi una delle migliori d’Europa. Per tale motivo negli Stati Uniti si è vista anche un’Inter con centrocampo a due, dove Frattesi può ricoprire un doppio ruolo. Potenzialmente potrebbe diventare uno dei due dietro o essere confermato come incursore nei due davanti e dietro la punta. Il 3-4-2-1 è una soluzione provata da Chivu e Frattesi sarà uno dei protagonisti di questa rivoluzione tattica.