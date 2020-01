Llorente-Politano fuori (e se subentrano?). Dopo le 23, solo mercato Inter

Llorente e Politano fanno parlare molto di sé sul mercato, ma non molto sul terreno di gioco. La punta piace molto all’Inter per caratteristiche, mentre l’ex Sassuolo sta facendo fatica ad integrarsi nel 3-5-2 di Conte. Occhio, però, alle sorprese a partita in corso

UN PUNTERO DA ULTIMI 20 MINUTI – Fernando Llorente all’Inter e Matteo Politano al Napoli: l’affare si concretizzerà nel mercato di gennaio? Difficile prevederlo a questo punto. Intanto i partenopei e la Beneamata sono pronti ad affrontarsi sul campo e nessuno dei due attaccanti partirà titolare. Lo spagnolo per caratteristiche potrebbe servire a Gattuso per tenere il pallone in avanti o per schierare le due punte in caso di svantaggio. Un calciatore del genere ha già dimostrato di saper incidere a partita in corso con gol e intelligenza tattica.

ULTIMO NELLE GERARCHIE? – Discorso ancor più complicato per Politano che è clamorosamente scivolato nelle gerarchie di Conte. Esposito dopo la grande prestazione contro il Genoa potrebbe averlo definitivamente scavalcato. Intanto Sanchez, in attesa della miglior condizione, è tornato a disposizione. Spazi ridotti e un mercato che potrebbe portarlo lontano da Milano. Ma prima c’è Napoli-Inter da giocare al meglio: vedremo Llorente e l’ex Sassuolo in campo in attesa del possibile scambio?