Livaja sorprende ai Mondiali: l’attaccante croato con l’Inter nel passato

Nella prima vittoria della Croazia ai Mondiali del Qatar uno degli uomini decisivi è un lontano ricordo nerazzurro: Marko Livaja. L’ex Inter ha segnato il gol del momentaneo 2-1 della sua nazionale quest’oggi con il Canada (vedi articolo).

SORPRESA – Marko Livaja torna sulla bocca degli interisti. Il croato segna il gol del 2-1 della sua nazionale contro il Canada ed è fondamentale per la prima vittoria ai Mondiali. Alla prima presenza da titolare l’ex Inter colpisce con una staffilata dai 17 metri battendo il portiere avversario. Livaja impressiona per la potenza fisica e permette al Commissario tecnico Dalic di trovare gli equilibri giusti in fase offensiva. Nella scorsa partita con il Marocco l’attacco della Croazia è stato sterile, spesso imbrigliato nel pressing dei rivali e impossibilitato nel creare occasioni da rete. Oggi Dalic ha spostato Kramaric sulla fascia, concedendo fiducia a Marko Livaja dal primo minuto al centro dell’attacco. La mossa è stata vincente e i 3 gol su 4 dei due giocatori ne sono stati la prova.

Livaja, vecchia conoscenza dell’Inter

PASSATO – Il passato di Marko Livaja si conosce molto bene dalle parti di Milano. L’attaccante di 29 anni è cresciuto con l’Inter, approdando ad Appiano Gentile già dall’estate del 2010. Nel 2012 il croato fu il fulcro dell’attacco della Primavera nerazzurra che vinse lo Scudetto. Negli anni successivi collezionò varie presenze tra Serie A ed Europa League, trovando anche i suoi primi gol tra i professionisti. Precisamente nel 2013 Livaja segnò 4 reti in 6 partite agli ordini di Andrea Stramaccioni. Ora l’attaccante milita nell’Hajduk Spalato, dove ha fatto registrare in questa stagione la bellezza di 11 gol in 16 gare. La sua nuova esperienza in Croazia, dopo quella deludente in Grecia con l’Aek Atene, gli è valsa la convocazione in Qatar. Al suo primo Mondiale da protagonista, Marko Livaja non ha affatto deluso la fiducia del Ct Dalic.