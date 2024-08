L’Inter spera in buone notizie per l’attacco: l’ipotesi per la prima con il Genoa

L’Inter si auspica di poter contare su dei recuperi importanti in vista della prima di campionato contro il Genoa. La speranza sembra suffragata dai fatti.

LA SITUAZIONE – Inter-Genoa sarà il match d’esordio per i nerazzurri nella Serie A 2024-2025. Il club meneghino, al momento, può contare su tre attaccanti pronti a prendere parte alla sfida contro il Grifone: Lautaro Martinez, rientrato però da poco ad Appiano Gentile, Marcus Thuram e Joaquin Correa, che i nerazzurri continuano a considerare un esubero da cedere in questa finestra di calciomercato.

Inter-Genoa, l’occasione per vedere Taremi per la prima volta in Serie A?

L’AUSPICIO – Ecco che la speranza di Simone Inzaghi è di poter avere a disposizione, almeno dalla panchina, l’iraniano Mehdi Taremi. Il calciatore è arrivato a parametro zero, in estate, con uno specifico compito da assolvere in maglia nerazzurra: consentire a Lautaro e Thuram di rifiatare nel corso di una stagione estremamente probante e faticosa sul piano fisico e della pressione nervosa. Il fatto che Taremi si stia allenando con il gruppo è un segnale importante di cui tener conto per il match con i liguri. Continuando così, il classe 1992 potrebbe realmente essere in condizione per poter prendere parte alla sfida contro il club allenato da Alberto Gilardino. Lo stesso vale per Marko Arnautović, per il quale la speranza dei nerazzurri è sempre quella di una riduzione della frequenza degli infortuni avvenuti nel corso della stagione.