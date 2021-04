L’Inter ritrova Nainggolan: il fresco ex ha il dente avvelenato

Nainggolan ritrova l’Inter. Nella sfida col Cagliari i riflettori saranno inevitabilmente su di lui, che fino a pochi mesi fa era agli ordini di Conte.

FRESCO EX – Vi ricordate di me? Potrebbe essere circa questo il primo pensiero di Radja Nainggolan in Inter-Cagliari. Il primo incrocio tra il centrocampista e la sua ex squadra in questa stagione. Già perché per chi se lo fosse scordato il belga fino a gennaio era nella rosa a disposizione di Conte. E non ha gradito molto i primi mesi di stagione.

SOLO LE BRICIOLE – L’ex Roma non è esattamente uno che si tiene le cose dentro. Appena tornato a Cagliari ci ha tenuto a comunicare tutto il disagio percepito all’Inter in questa stagione. Il problema si riassume in un numero: 42. Sono i minuti totali che Conte gli ha concesso. Pochi, indiscutibilmente. Specie per un giocatore col suo profilo. Nainggolan sentiva di meritare di più. E, anche se si è già affrettato a smentire, questo potrebbe accendergli una motivazione speciale nella sfida di domenica.

GOL CERCASI – Nainggolan a Cagliari è tornato titolare fisso fin dal primo giorno in cui è stato disponibile. I suoi minuti in stagione infatti sono diventati 1250. Non tutto sta andando bene come lo scorso anno: lui ha mostrato evidenti problemi di condizione e la squadra è in grossa difficoltà a livello di risultati. Ogni partita però fa storia a sé. E il belga sa benissimo di avere un certo feeling con la porta dell’Inter. Per quanto professi indifferenza una dedica a Conte cercherà di lasciarla. Come già fatto nella scorsa stagione.