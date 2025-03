L’Inter riscopre un’arma preziosa e conferma un primato in Serie A

L’Inter supera l’Atalanta a Bergamo e allunga in vetta alla classifica di Serie A, salendo a +3 sul Napoli. Ma soprattutto conferma un altro primato in campionato.

CONSAPEVOLE DEI MOMENTI – L’Inter si gode la vittoria di Bergamo in casa dell’Atalanta, che permette a Simone Inzaghi e ai suoi di godersi la pausa per le Nazionali in testa in Serie A. Una vittoria mai davvero in discussione, ma dove serve quasi un’ora di gioco per andare in vantaggio. Il gol di Carlos Augusto al nono minuto del secondo tempo di Atalanta-Inter mette definitivamente in discesa la gara. E proprio la modalità in cui arriva aiuta a ricordare l’importanza di una specifica situazione di gioco per i nerazzurri.

Inter specialista dei calci piazzati

NESSUNO SVETTA DI PIÙ – L’Inter sblocca il match con l’Atalanta grazie a un calcio d’angolo. Da cui Hakan Calhanoglu disegna la parabola che Carlos Augusto incorna perfettamente a centro area. E non è certo la prima volta che gli uomini di Inzaghi sfruttano un calcio piazzato per far male all’avversario. Anzi, l’Inter è decisamente la migliore di questa Serie A in questa situazione di gioco. Con ben 13 gol segnati sugli sviluppi di un calcio piazzato. Paradossalmente, la seconda ad aver fatto meglio è proprio l’Atalanta, con 11 reti. La squadra di Inzaghi fa della costruzione manovrata il pilastro dei suoi successi, ma spesso e volentieri si è scontrata contro le maglie serratissime delle difese. Ecco perché i calci piazzati si confermano una risorsa preziosa a cui ricorrere per scardinare la resistenza avversaria, sfruttando la grande qualità dei battitori (da Calhanoglu a Dimarco, passando per Asllani) e l’abilità sui colpi di testa (13 gol segnati così, nessuno meglio dell’Inter in Serie A).