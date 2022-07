L’Inter punta ad un avvio sprint. E ha il Milan cerchiato sul calendario – CdS

L’Inter domani comincia la preparazione ad Appiano Gentile in vista della prossima intensa stagione. Simone Inzaghi vuole subito partire forte mandando un chiaro segnale al campionato già alla quinta giornata quando ci sarà il derby con il Milan.

SEGNALE – L’anno scorso l’Inter di Inzaghi è partita un po’ con l’handicap, un po’ ad intermittenza dovendo poi inanellare partite su partite per rimontare e prendersi la vetta per qualche giornata. I nerazzurri sanno che quest’anno la concorrenza per il titolo sarà maggiore e dunque, per evitare che succeda come lo scorso anno, il tecnico e i giocatori hanno un piano. Come spiega il Corriere dello Sport, l’Inter ha nel mirino la partita di inizio settembre contro il Milan alla quinta giornata. Non si può definire decisivo per lo scudetto un derby così presto ma, per il morale e per mandare un bel segnale al campionato, lo è eccome. Dunque, sul calendario, il cerchio rosso al momento è fissato intorno al giorno 3 settembre con il Milan.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno