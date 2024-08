L’Inter potrebbe calare il tris? Un ragionamento che Inzaghi potrebbe fare!

L’Inter di Inzaghi si trova a dover fare i conti con l’infortunio di Lautaro Martinez, le cui condizioni non danno la sicurezza che possa essere presente in occasione del match contro l’Atalanta. Per il futuro, il tecnico piacentino potrebbe pensare a questo.

LA SITUAZIONE – L’Inter di Simone Inzaghi si appresta a sfidare l’Atalanta nel primo incontro di cartello della sua stagione di Serie A 2024-2025. La grande incognita della rosa nerazzurra riguarda la presenza o meno di Lautaro Martinez, il quale potrebbe sì essere convocato ma eventualmente senza essere rischiato dal primo minuto. L’iraniano Mehdi Taremi, autore di una buona prestazione contro il Lecce, sarebbe pronto a occupare la sua posizione anche contro i bergamaschi. Riproponendo una coppia con Marcus Thuram che deve ancora essere perfezionata, com’è naturale che sia dato il necessario periodo di ambientamento dell’ex Porto nel calcio italiano e nei meccanismi di Simone Inzaghi.

Taremi-Lautaro Martinez-Thuram: il tridente è possibile per l’Inter di Inzaghi?

LO SCENARIO – Già contro il Genoa Inzaghi ha schierato contemporaneamente Taremi, Lautaro e Thuram, in quel caso per ovviare alla situazione di pareggio al fine di spingere in maniera forsennata per trovare la rete del vantaggio. Quest’ultima è effettivamente arrivata, ma la gioia si è arrestata con la rete del definitivo 2-2 di Junior Messias allo scadere. L’idea di un tridente inteso in termini strutturali è sicuramente più ambiziosa, dato che comporterebbe il fatto di “scoprirsi” maggiormente sin dal primo minuto di gioco, ma non è totalmente da scartare alla luce dell’apertura mostrata ultimamente da Inzaghi a sperimentare soluzioni innovative. La curiosità di vedere i tre attaccanti insieme dall’inizio è tanta, ma il timore di assistere a una squadra sbilanciata ed esposta alle ripartenze avversarie è altrettanto fondato.