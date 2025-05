L’Inter post Como ha una delusione da trasformare in motivazione

L’ultima di campionato ha lasciato l’Inter visibilmente delusa. Per arrivare al meglio alla finale di Champions servirà trasformare questa sensazione in una motivazione extra.

ARRIVARE ALLA FINALE – De Vrij nel post partita di Como-Inter ha espresso un concetto importante. L’Inter infatti in questa settimana si trova a gestire una transizione non scontata. Quella tra la fine del campionato e la finale di Champions. Tra un obiettivo sfumato e uno da conquistare. E per farlo servirà passare dalla delusione alla motivazione. O meglio, trasformare la prima nella seconda.

DELUSIONE PER IL CAMPIONATO – L’Inter ci ha provato fino all’ultimo. Magari la Serie A non è stata vissuta con la massima concentrazione ogni domenica, ma era un obiettivo di tutti. Si è visto nello scoramento, nell’atteggiamento anche fisico dei giocatori al termine della partita col Como. Ma già dopo il pari con la Lazio a dirla tutta. La delusione insomma c’è, anche nella squadra. E proprio per questo gli occhi vanno alla Champions League,

VOGLIA DI RISCATTO – L’Inter infatti ha l’occasione di riscattarsi. Di cambiare tutto proprio nell’ultima partita della stagione. Per farlo però servirà superare la delusione del secondo posto in Serie A. Anzi, trovare in questa delusione la scintilla. La molla decisiva. La motivazione finale per arrivare al meglio al grande appuntamento. La voglia di cancellare quella sensazione amara di aver perso può dare all’Inter quella spinta in più per arrivare a vincere.