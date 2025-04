L’Inter osserva due giovani di suo interesse. Lecce-Venezia la vetrina!

L’Inter ha messo nel suo mirino due calciatori di prospettiva che hanno disputato il match tra Lecce e Venezia, terminato con il punteggio di 1-1.

IL PUNTO – L’Inter, non è un mistero, intende ringiovanire la sua rosa nella finestra estiva di mercato. Nello specifico, i settori del campo nei quali i nerazzurri vogliono intervenire riguardano soprattutto la difesa e l’attacco, con vari calciatori inseriti sul proprio taccuino. Tra di essi, ne emergono due della Serie A: Jay Idzes e Nikola Krstovic. Del primo Inter-News ha ricostruito la situazione di mercato nelle ultime settimane, recependo dal suo agente informazioni interessanti in vista del futuro: Inter, Atalanta e non solo si sono effettivamente mosse sulle sue tracce nell’ottica di un potenziale investimento estivo. Per quanto riguarda il secondo, il discorso è più complicato.

Idzes e Krstovic monitorati dall’Inter: Lecce-Venezia l’occasione per osservarli

LO SCENARIO – Come riportato da Calciomercato.com, Lecce-Venezia è stata l’opportunità per consentire agli osservatori dell’Inter di visionare dal vivo i propri obiettivi di mercato. Per quanto concerne l’attaccante montenegrino, le cifre di cui si parla per ipotizzare una sua eventuale cessione in estate non sono proibitive. Il tema, però, è la politica che intenderà adottare la dirigenza meneghina in merito alla strategia di mercato da compiere in attacco.

DUE OPZIONI – All’idea di un investimento sul cartellino, infatti, si contrappone quella di un lauto pagamento in termini di commissioni, bonus e ingaggio per un calciatore già maturo per essere protagonista in una top. L’esempio emblematico, in tal senso, è quello di Jonathan David, per il quale non si possono considerare definitivamente tramontati i discorsi. I prossimi mesi diranno molto della strategia e della postura che l’Inter vorrà effettivamente attuare sul mercato degli attaccanti. Con un unico filo comune: ingaggiare calciatori giovani e futuribili.