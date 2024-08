L’Inter ora vaglia un’ipotesi “radicale”: mercato orientato in una direzione!

L’Inter non ha ancora definito come intende concludere la finestra estiva di calciomercato. L’intenzione dei nerazzurri è quella di cogliere le occasioni che il mercato potrebbe offrire.

LA SITUAZIONE – L’Inter potrebbe ancora intervenire sul mercato, in particolare per acquistare un braccetto sinistro di piede mancino. Ma che ciò avvenga non è un fatto scontato, dato che i meneghini percepiscono di essere dotati di una certa profondità ed eterogeneità che gli consentirebbe di trovare, all’interno della rosa, delle soluzioni alternative in grado di assicurare la sostituzione di Carlos Augusto nel ruolo di difensore di sinistra.

L’Inter è alla ricerca dell’occasione: molta prudenza, nessuna fretta!

LO SCENARIO – Ciò significa che l’Inter non effettuerà scelte drastiche o troppo affrettate, stante una piena consapevolezza del potenziale a sua disposizione. Le vicende legate a vari acquisti compiuti nelle ultime sessioni di calciomercato, il cui rendimento non è stato poi in linea con le aspettative a causa di problemi fisici o di adattamento al contesto nerazzurro, spingono la dirigenza dei meneghini a evitare scelte di cui potrebbe successivamente pentirsi.

UNA SPERANZA – In questo senso, tanto per il ruolo di difensore di sinistra quanto per quello di attaccante l’auspicio dei nerazzurri è quello di poter contare su una rosa in grado di assicurare determinate garanzie sul piano delle condizioni fisiche. Ciò potrebbe rappresentare la chiave con cui leggere il rendimento futuro dell’Inter, stante l’esigenza di dover fare affidamento su una rosa ampia nella forma e nella sostanza.