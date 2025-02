L’Inter incrocerà per la terza volta un Milan rivoluzionato

Le sfide tra Milan e Inter in questa stagione sono segnate da una costante, cioè il fatto che i rossoneri si trovano sempre all’inizio di una rivoluzione.

SITUAZIONE RIPETUTA – Il destino degli incroci tra Inter e Milan in questa stagione è quantomeno curioso. Arrivati infatti alla terza sfida, il ripresentarsi ancora una volta della stessa situazione è qualcosa di più di una coincidenza. Nello specifico, nel derby di ritorno di campionato i nerazzurri si troveranno ad affrontare i rossoneri al primo passo di una rivoluzione. Esattamente come all’andata e in Supercoppa.

CAMBIAMENTI IN ATTO – Oggi infatti il Milan sta vivendo un mercato di fuoco. All’improvviso qualcosa è cambiato, e le operazioni hanno iniziato a sommarsi. In uscita e in entrata. Col risultato che in pochi giorni Conceicao si trova a dover lavorare su una squadra senza più alcuni riferimenti e con nuovi titolari da integrare. I rossoneri insomma nel derby si presenteranno in una versione inedita, mai vista in stagione. E questo dovrebbe appunto ricordarvi gli altri due incroci con l’Inter.

TERZA VOLTA – Questo strano destino infatti è iniziato all’andata. Anche se erano passate poche giornate, i rossoneri erano già spalle al muro. Fonseca con l’Inter si giocava tutto, e così ha mandato in campo una squadra nuova. Negli uomini e nell’impostazione. Una sorpresa per tutti, ma soprattutto per i nerazzurri in campo. Che sono finiti travolti. Poi c’è stata la Supercoppa. Una partita che per il Milan era la seconda del nuovo allenatore Conceicao, subentrato a Fonseca proprio alla vigilia della partenza per l’Arabia. Anche qui col risultato di vedere una squadra inedita. In Milan-Inter di campionato quindi sarà la terza volta. Con la speranza che l’Inter questa volta si faccia trovare pronta.