L’Inter inciampa: favore non solo alla Lazio, ma anche alla Juventus

L’Inter inciampa anche contro la Salernitana: le scuse alla Curva non bastano più, così facendo si fa un favore non solo alla Lazio ma anche alla Juventus in ottica Champions League (vedi articolo).

INCIAMPO − L’Inter inciampa anche contro la Salernitana in campionato e la crisi diventa ogni giorno che passa più profonda ed evidente. Romelu Lukaku non segna neppure i gol apparentemente più semplici e si scusa con la Curva e con i tifosi presenti allo Stadio Arechi a fine partita. Ma si è arrivati a un punto in cui le scuse non bastano più. Servono i fatti, le vittorie in campionato, i gol. Simone Inzaghi prova a cambiare la formazione ma non serve a molto: si parte bene, si finisce con la beffa (vedi articolo). Tante, troppe, occasioni sprecate sotto porta pesano su un percorso che non smette di complicarsi. La Champions League, in questo modo, diventa sempre più un sogno inafferrabile.

Inter sempre più in difficoltà, la corsa Champions League si complica: ringraziano Lazio e Juventus

FAVORI − L’Inter, così come il Milan, non va oltre il pareggio nella 29a giornata di Serie A. E le rivali non possono far altro se non ringraziare (vedi articolo). Ringrazia la Lazio, attualmente in seconda posizione con 55 punti, ma potenzialmente ringrazia anche la Juventus. Non solamente perché la lotta arrancata di quelle davanti le ha permesso di poter recuperare ampio terreno, nonostante i 15 punti di penalizzazione che potrebbe in ogni caso essere cancellati con la sentenza definitiva sulla questione delle presunte plusvalenze. Ma anche perché la gara di stasera potrebbe essere l’ennesimo suo trampolino di lancio. La Lazio allungherebbe in caso di vittoria questa sera all’Olimpico, la Juventus sempre in caso di vittoria paradossalmente potrebbe tanto accorciare quanto allungare. Per non parlare della Roma che tallona alle spalle con 50 punti e ancora un match da disputare. La situazione appare sempre complicata e i 51 punti, che sarebbero potuti essere molti di più, pesano ogni giornata che passa sempre più sulle spalle di Simone Inzaghi e i suoi.