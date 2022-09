L’Inter, il Torino per superare i problemi di testa: serve un passo avanti

Inter-Torino per i nerazzurri è una partita con una pressione ben oltre quello dato dai nomi. L’Inter deve ritrovarsi in campo dopo i molti problemi dimostrati in queste prime partite stagionali.

RISCATTO IN SERIE A – Archiviato l’esordio in Champions League, l’Inter si trova di nuovo ad affrontare la Serie A. Ossia quella competizione in cui la pressione è già massima dopo le due sconfitte con Milan e Lazio nelle prime cinque partite. I nerazzurri nell’ultima uscita coi rossoneri hanno dimostrato un evidente problema di testa. Col Bayern le cose sono andate un filo meglio, ma visto il livello degli avversari non era quella la partita per scacciare i fantasmi. Col Torino serve un passo avanti. Collettivo.

QUESTIONE DI GRUPPO – Nella situazione dell’Inter non c’è solo un colpevole. Nessun capro espiatorio. Bisogna compattarsi, ritrovarsi e uscirne insieme. Un passaggio delicato. Per nulla semplice. Che presuppone una compattezza dell’ambiente, del gruppo squadra che in questi giorni è messa apertamente in discussione. Una reazione col Torino insomma vorrebbe dire tanto. Quindi la partita assume un significato particolare.

PRESSIONE SAN SIRO – La partita col Torino vivrà di pressione massima. San Siro già col Bayern si è dimostrato un ambiente pronto a esplodere. L’inizio di stagione, unito al campionato scorso, ha acceso la miccia. Sta all’Inter spegnerla con la prestazione in campo. Siamo solo alla sesta giornata, ma serve una dimostrazione di gruppo. L’Inter ci riuscirà?