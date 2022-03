L’Inter ha mal di gol, non c’è paragone rispetto il girone di andata

L’Inter ha un evidente problema a segnare e questo ricade inevitabilmente sugli attaccanti. Numeri impietosi se paragonati al girone di andata.

I NUMERI – L’Inter anche contro la Fiorentina, a San Siro, ha mostrato evidenti difficoltà nel trovare la via del gol, soprattutto con gli attaccanti. In questo 2022, per esempio, Edin Dzeko ha realizzato cinque reti in quindici presenze, stesso numero di gol per Lautaro Martinez e in sedici partite disputate. Alexis Sanchez, da subentrato, quattro gol realizzati in quindici partite, solo spezzoni di partita per Joaquin Correa e Felipe Caicedo. Numeri neanche paragonabili rispetto a quelli del girone di andata. Unica nota positiva i cinque gol realizzati alla Salernitana dove tra l’altro proprio Lautaro Martinez e Dzeko hanno realizzato rispettivamente tre e due gol. Simone Inzaghi adesso dovrà trovare una soluzione diversa, magari un piano B: Genoa, Torino e Fiorentina tre indizi fanno una prova.