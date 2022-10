L’Inter e una regia da giallo: anche Asllani colleziona ammonizioni

XAsllani sulla scia di Brozovic. Ma parliamo delle ammonizioni. L’albanese è a due in due partite da titolare. Un problema dei registi dell’Inter.

EREDE NELLE AMMONIZIONI – Asllani si sta ancora inserendo nella cabina di regia dell”Inter. Ma c’è un aspetto in cui ha raccolto in pieno il testimone del Brozovic visto in questa stagione. Quello delle ammonizioni. Il conto è semplice. L’albanese infatti nelle due partite che ha giocato da titolare si è visto sventolare in faccia due gialli (con due conseguenti sostituzioni). Una media in linea con quella del croato.

REGIA DA GIALLO – Brozovic infatti in questa stagione ha avuto un rapporto stretto coi gialli. Anche troppo, a confermare qualche problema di condizione personale e di tenuta tattica generale. Ha cominciato subito alla prima giornata col Lecce. Poi un giallo con la Lazio e tre a fila con Milan, Torino e Udinese. Fanno cinque ammonizioni in sette giornate. Tanto che se non si fosse infortunato in nazionale avrebbe saltato comunque Inter-Roma per squalifica. Non un fatto normale. Per capirci, nella stagione 2021-2022 il croato è arrivato alla squalifica a febbraio. In quella precedente addirittura ad aprile. Un problema specifico. La cosa curiosa è che l’Inter nel suo complesso invece è una delle squadre meno ammonite in A.

PROTAGONISTI ASSOLUTI – I sedici gialli totali assommati dai nerazzurri sono infatti il terz’ultimo valore del campionato. La cosa curiosa è che quasi la metà arrivano appunto dai registi. I cinque di Brozovic e i due di Asllani sono infatti sette complessivi. Un peso notevole. E pensate che la media si è persino ridotta, Ai tempi di Udinese-Inter infatti era la metà esatta, col croato a cinque cartellini di dieci totali. La cabina di regia nerazzurra insomma nella sua edizione 2022-2023 sembra attirare le ammonizioni.