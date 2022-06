L’Inter e un dato da migliorare: i tiri da fuori sono una risorsa da riscoprire

L’Inter di Inzaghi ha mostrato di saper segnare in ogni modo. Per quanto riguarda però le conclusioni da fuori area il dato è il peggiore in Serie A.

PREGI E DIFETTI – L’Inter di Inzaghi ha chiuso la stagione come miglior attacco della Serie A e ancora più xG prodotti. Malgrado i problemi dei suoi attaccanti. Una macchina offensiva produttiva, di alto livello, capace di trovare la via della rete in modi variegati. Con una tendenza spiccata: cercare le conclusioni da dentro l’area. Ben il 62% delle conclusioni nerazzurre arrivano in questa zona, il miglior dato della Serie A, col 10% addirittura in area piccola (secondo posto). Questo porta però uno squilibrio. Alla squadra infatti mancano i tiri da fuori.

PEGGIORI IN A – L’Inter da fuori area produce il 28% dei suoi tiri. Il dato peggiore di tutta la Serie A. L’unica sotto il 30%. Una conseguenza della tendenza a tenere possesso palla e baricentro alto? In parte di sicuro, con gli avversari che fanno densità difensiva e rendono complicata ogni giocata. Ma altre squadre maestre del possesso, come Napoli e Lazio, hanno circa il 10% in più di conclusioni da fuori area. Quindi per Inzaghi c’è una potenziale area di miglioramento.

RISCOPRIRE I TIRI DA FUORI – L’insistenza dell’Inter a cercare l’azione manovrata, a voler entrare in area ricamando il gioco, in certe partite è diventata quasi esasperante. Più di una volta tutti lo hanno pensato: ma tirate! Cercare la conclusione da fuori non è un peccato, ma una risorsa. Senza eccedere, ma sicuramente gli uomini di Inzaghi hanno rinunciato un po’ troppo al tiro da fuori. Un’opzione da riscoprire.