L’Inter e quell’esperienza che in campo non si è mai vista

L’Inter 2024-2025 è una squadra esperta che però in campo non ha mai fatto vedere i benefici di questa esperienza, dimostrandosi più volte incapace di adattarsi agli eventi.

SQUADRA ESPERTA – L’Inter 2024-2025 è la squadra con l’età media più alta. Sia relativamente alla Serie A che parlando di Champions League. Un fatto che porta a considerare l’esperienza della rosa come un potenziale fattore positivo per ottenere risultati. La squadra ha giocatori esperti, scusate la ripetizione, che hanno vissuto mille battaglie a ogni livello. Gente che sa come si fa, che le ha viste tutte. E di conseguenza sa adattarsi, vivere i momenti, superare le difficoltà. Peccato che tutto questo si sia limitato ad essere pura teoria.

APPLICAZIONE MANCANTE – Il gruppo Inter nel 2024-2025 ha fallito proprio dal punto di vista dell’esperienza. La squadra non ha mai saputo vivere i momenti. Fallendo nello specifico ad adattarsi a quello che succedeva in campo quando le cose non andavano bene. Il gruppo in campo non ha praticamente mai saputo reagire. Continuando a fare le stesse cose, senza adattarsi, senza leggere le situazioni, senza correggere sulla base dell’esperienza. Finendo il più delle volte travolto. La finale di Monaco è un ottimo esempio. Ma è solo il più evidente, non l’unico. Non è un caso che in tutto l’anno l’Inter abbia ribaltato il risultato una volta sola, col Monza a San Siro. O le cose andavano, o cambiarle diventava difficile. Questo rappresenta il principale fallimento del gruppo nerazzurro. Perché si riferisce alla natura stessa, intrinseca dei giocatori.

DA ESPERTI A VECCHI – Un gruppo esperto che non sa trarre frutti dalla sua esperienza infatti perde quello che dovrebbe essere il suo punto di forza. Squalifica la sua stessa essenza. Senza quel valore aggiunto resta solo l’età media alta, un gruppo vecchio e logoro. Con tutti i problemi che comporta. Quella che ha finito per schiacciare l’Inter, apparsa totalmente impotente di fronte alla gioventù e alla freschezza del Psg. Il punto di arrivo, ma non l’unico caso.