L’Inter e la condizione fisica, da Taremi arriva un’indicazione

La condizione fisica è un fattore che va considerato in special modo in queste prime giornate. Le scelte di Inzaghi vengono influenzate anche dal bisogno di mettere a punto il fisico, e Taremi lo ha sottolineato dopo Inter-Lecce.

QUESTIONE FISICA – La condizione fisica è una sorta di mito evocato praticamente sempre nelle discussioni calcistiche. L’estate poi è il suo periodo d’elezione, visti i ritiri, le preprazioni, gli allenamenti specifici e massacranti, le differenze tra chi ha già giocato e chi no. Questa estate per l’Inter è stata vissuta in modo particolare. Pochi giocatori ad Appiano dal primo giorno, rientri scaglionati e il campionato iniziato davvero presto. Tutti fattori che inevitabilmente condizionano lo stato dei giocatori. E Taremi dopo Inter-Lecce ha fatto capire che serve attenzione anche a questo aspetto.

MINUTI DA DISTRIBUIRE – La condizione fisica infatti non si mette a punto solo in allenamento. Servono i famosi minuti di gioco. Quelli veri, competitivi. Solo in campo i giocatori riescono a mettere veramente a punto il loro motore. E questo ha sottolineato l’iraniano. Dopo aver disputato tutta la gara col Lecce, Taremi ha evidenziato come il suo fisico avesse bisogno di quei minuti. Di tutti quei minuti. Pur non brillando, pur finendo in chiaro calo, quel periodo in campo gli era necessario per arrivare più pronto agli impegni successivi. Un fatto forse banale, ma che in un’estate con tempistiche così strane diventa un fattore in più di cui Inzaghi deve tenere conto nelle sue scelte. Quindi certe sostiituzioni, fatte o evitate, hanno anche questo genere di motivazione. Un lavoro necessario per tenere un occhio anche sul futuro.