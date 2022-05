L’Inter e il peso della Coppa Italia: il trofeo serve per la stagione

La finale di Coppa Italia per l’Inter ha un peso specifico notevole. Aggravato dal momento in Serie A, col calendario che non concede sconti. Un trofeo darebbe un senso alla stagione.

FINALE DELICATA – La finale di Coppa Italia è una gara in cui l’Inter dovrà dimostrare il suo ultimo step mentale. Una gara secca, con in palio un trofeo, contro la Juventus. Non serve nemmeno spiegare il peso della situazione, ma c’è una vittoria a portata di mano. Una di quelle gare che si preparano da sole, come si dice. Per gli uomini di Inzaghi però la situazione è singolarmente delicata. E di conseguenza andrà affrontata e gestita.

VINCERE UN TROFEO – Il motivo è nel calendario. Tra tre partite si chiude la stagione. L’Inter è in lotta per due obiettivi. Ma solo uno dipende da lei. Ed è appunto la Coppa Italia. La finale in gara secca. Vincere mercoledì metterebbe un trofeo in bacheca. E darebbe un senso, seppur minimo, a tutto il lavoro di questo 2021-2022. Permettendo di affrontare le ultime due di campionato con un titolo in tasca. Una consolazione, pronta. I nerazzurri per il finale del campionato sarebbero senza l’acqua alla gola insomma. Diciamo solo alla linea del petto.

PESO PSICOLOGICO – Una sconfitta invece alzerebbe il livello dell’acqua fin sopra i capelli. Aprirebbe la prospettiva di chiudere la stagione senza vincere nulla. Con tutte le conseguenze del caso, avendo avuto a portata di mano la possibilità di trovare nuovi trofei. Una notevole ripercussione nervosa sulle sfide con Cagliari e Sampdoria. Il calendario e il momento del campionato caricano Juventus-Inter di ancora più peso di quello che i nomi e un trofeo in palio mettono di loro. Per gli uomini di Inzaghi è la sfida della stagione.