L’Inter e il motto estivo: la miglior difesa è… L’attacco!

L’Inter, in questa sessione di mercato estiva, si è concentrata sul risolvere alcuni limiti che la formazione di Simone Inzaghi ha mostrato nella passata stagione.

LACUNE – L’Inter nella sessione di mercato 2025 ha scelto di concentrare i propri sforzi su centrocampo e attacco, indirizzando investimenti e attenzione su profili offensivi piuttosto che difensivi. Una scelta che affonda le radici nelle criticità evidenziate durante la scorsa stagione. Il sistema di gioco impostato da Simone Inzaghi, basato su un 3-5-2 ormai prevedibile, ha mostrato limiti strutturali. Il modulo richiedeva alta intensità, grande disciplina tattica e continui ripiegamenti. Questo finiva per limitare la creatività e costringere anche gli attaccanti a un grande dispendio di energie in fase di non possesso. Erano presenti troppi automatismi offensivi che alla lunga gli avversari, prendendo le giuste misure, riuscivano a disinnescare o a sporcare troppo facilmente le giocate nerazzurre. Queste situazioni hanno inciso negativamente sulla lucidità sotto porta, con tanti gol mancati anche in situazioni favorevoli.

Inter, è ultima per dribbling tentati nella passata stagione

STRATEGIA DI MERCATO – L’Inter, nonostante i 79 gol e il miglior attacco della scorsa stagione, spicca per la scarsissima propensione al dribbling. In una squadra ordinata ma troppo statica, la mancanza di interpreti capaci di creare superiorità numerica ha finito per rendere sterile il possesso palla. Allo stesso tempo, gli avversari hanno spesso colpito nei momenti di maggiore vulnerabilità, sfruttando i contropiedi e la stanchezza nerazzurra nei minuti finali: sono stati numerosi i punti persi dopo l’80° minuto, con gol subiti a difesa scoperta. Ecco spiegati i motivi del perché la società si stia muovendo soprattutto per rinforzare centrocampo e attacco. Ademola Lookman sarebbe quel giocatore che darebbe alla fase offensiva più velocità ed imprevedibilità. Così l’Inter è pronta a offrire quasi 50 milioni per Lookman, e non per un giovane difensore. Si può ben dire, in questa sessione di mercato, che alle volte la miglior difesa… è l’attacco.