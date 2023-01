L’Inter e il mal di trasferta, alla prima col Monza si riscopre vulnerabile

È bastata la prima trasferta del 2023 per rispedire l’Inter a lottare coi fantasmi del 2022. In particolare le difficoltà lontano da San Siro.

SVOLTA RIMANDATA – Il 2023 doveva essere per l’Inter l’anno della svolta. Quello in cui la squadra tutta cambiava marcia, riscattando i primi mesi. Eppure già alla seconda giornata del nuovo anno gli uomini di Inzaghi sono tornati alle vecchie, deleterie abitudini. È bastata la prima trasferta, sul campo del Monza.

PROBLEMA IN TRASFERTA – Alla prima esibizione lontano da San Siro l’Inter ha ritrovato tutti i suoi problemi. Confermando in primo luogo la fragilità della difesa. I gol subiti fuori casa, coi due presi dal Monza, sono in totale 20. Il peggior reparto del campionato. La solidità messa in campo contro il Napoli è subito evaporata. Malgrado gli stessi uomini in campo e un atteggiamento prudente. I nerazzurri due volte sono andati in vantaggio e due volte si sono fatti rimontare. Prendendo gol sempre a difesa schierata. Uno sgradito ritorno al 2022.