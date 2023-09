L’Inter e i clean sheets, che cambiamento rispetto a un anno fa

L’Inter ha cominciato il campionato con un percordo netto, con tre clean sheet in tre partite. Una netta differenza rispetto allo scorso anno.

INIZIO DIVERSO – Nella scorsa stagione l’Inter partì con una serie di lacune difensive che minarono di fatto il cammino dell’intero campionato. Un anno dopo evidentemente Inzaghi ha trovato la ricetta per cambiare musica. Ed evitare una nuova partenza ad handicap. Con un dato che evidenzia in modo chiaro il cambiamento: quello dei clean sheets.



CAMBIAMENTO – Il conto per il 2023-2024 è molto semplice. L’Inter in tre partite ha mantenuto la sua porta inviolata tre volte. Un cammino fin qui immacolato. Tre clean sheet in tre partite, zero gol subiti. Come erano andate invece le cose un anno fa? Nel 2022-2023 l’Inter subito alla prima giornata aveva preso gol. E solo alla seconda uscita con lo Spezia era arrivata la prima partita senza gol al passivo (un rotondo 3-0). Una sorta di illusione. Il secondo clean sheet infatti arrivò solo alla sesta giornata, con un 1-0 al Torino. E per arrivare a tre bisogna arrivare addirittura alla decima giornata, con un 2-0 alla Salernitana. Tre giornate contro dieci. Un cambiamento decisamente evidente.