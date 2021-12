L’Inter è cresciuta: col Cagliari prestazione e mentalità da grande squadra

Inter-Cagliari ha mostrato che i nerazzurri hanno mentalità vincente. Il 4-0 finale porta tre punti pesanti, conquistati da grande squadra.

RISPOSTA DA BIG – Inter-Cagliari visti i risultati delle altre non era una sfida banale. Quella che sulla carta era solo una partita tra una delle prime e una delle ultime valeva il primo posto in classifica. Punti che pesano, come si dice. Gli uomini di Inzaghi erano chiamati a dimostrare attitudine e mentalità. Fattori mai scontati, specie dopo la scorsa estate. E il campo ha risposto. In modo inequivocabile.

NESSUN DUBBIO – L’Inter ha preso subito in mano la partita. Baricentro alto, idea offensiva, ricerca continua delle occasioni. Uno spartito che non è cambiato né alla prima sgroppata di Bellanova, che poteva intimidire una squadra meno convinta dei suoi mezzi, né soprattutto al rigore sbagliato. Vi ricordate Inter-Bologna? Sembra passato un decennio, invece non sono nemmeno due anni. Quel 2-0 mancato poteva creare delle crepe. Le occasioni mancate creare nervosismo ed errori. Invece gli uomini di Inzaghi hanno semplicemente continuato a fare il loro lavoro.

L’INTER C’È – La vittoria col Cagliari è sembrata ovvia. Scontata. E proprio qui si nota la grande mentalità di questa Inter. Una grande squadra, con giocatori focalizzati sull’obiettivo. Sanno cosa fare, come farlo, si fidano dei compagni e dello spartito di Inzaghi. Il 4-0 è un segnale chiaro, a tutti. Forse soprattutto agli ex.