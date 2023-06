L’Inter e Bellanova: futuro insieme solo con un cambiamento

Il futuro di Bellanova è uno dei temi del mercato dell’Inter. Perché si possa parlare però di un suo riscatto è indispensabile un cambiamento.

SITUAZIONE DI MERCATO – Nel mercato dell’Inter si sta parlando anche della situazione di Bellanova. L’esterno infatti è arrivato un anno fa in prestito dal Cagliari, e ora c’è da discutere il riscatto. Coi nerazzurri che pare vogliano rivedere le cifre e il Torino pronto ad inserirsi. Ma c’è un punto di partenza indispensabile: perché l’ex Milan possa rimanere serve un cambiamento.

STAGIONE DIFFICILE – Bellanova ha vissuto la stagione 2022-2023 come uno dei quattro esterni in rosa dell’Inter. Ad agosto scorso la batteria prevedeva Gosens e Darmian sulla sinistra, con Dumfries e Bellanova per la fascia destra. Poi nello sviluppo della stagione ci sono stati dei cambiamenti. Con Dimarco promosso titolare a sinistra e Darmian di fatto dirottato a destra, almeno prima dell’infortunio di Skriniar. Con il numero dodici che è retrocesso a terza opzione a destra. Di fatto quindi scomparso. O quasi, perché per scomparire avrebbe dovuto prima entrare nelle rotazioni. E qui sta il cambiamento necessario.

MINUTI RIDOTTI – Bellanova nella sua prima stagione all’Inter ha molto faticato a trovare spazio. Parliamo dell’ultimo giocatore per impiego dell’intera rosa, con 656 minuti accumulati in 22 presenze. Che fa circa mezz’ora giocata a presenza. 5 volte ha giocato titolare: col Bayern Monaco in Champions League, nell’ultima partita del girone a qualificazione già acquisita; con Empoli, Sassuolo e Napoli nelle ultime 8 di campionato, vale a dire le partite di turnover totale; col Parma agli ottavi di Coppa Italia. Non esattamente il curriculum di una certezza della rosa.

CRESCITA POSSIBILE? – Inzaghi ha allenato Bellanova tutto l’anno. Per un bel po’ in modo evidente non lo ha ritenuto pronto per giocare. Nel finale di stagione qualcosa è migliorato, ma va considerata anche la condizione di emergenza praticamente costante, tra esterni e difesa, creata dall’assenza prolungata di Skriniar. Per poter pensare a un riscatto insomma serve capire quanto Bellanova sia effettivamente cresciuto. Ed è difficile dirlo da fuori. Nel 2023-2024 può essere un’opzione credibile? L’Inter non può permettersi di occupare spazio in rosa per giocatori che già in partenza sa essere inadeguati.