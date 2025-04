L’Inter di Champions non è solo difesa: la musica è cambiata

L’Inter di Champions sta cambiando. Dopo aver vissuto un girone all’insegna della solidità difensiva, nella fase a eliminazione è l’attacco a pesare.

OLTRE LA DIFESA – L’Inter nella Champions League 2024-2025 ha sempre avuto come tratto distintivo la sua fase difensiva. Impossibile del resto non farlo con una squadra capace di subire una sola rete al passivo nelle otto partite del girone iniziale. Attenzione però a ridurre le potenzialità degli uomini di Inzaghi solo a quello. Perché nella fase a eliminazione diretta la musica è già cambiata.

CAMBIAMENTO NELLA FASE A ELIMINAZIONE – A quell’unico gol subito dal Bayer Leverkusen nel girone infatti se ne è aggiunto uno agli ottavi col Feyenoord e tre ai quarti col Bayern Monaco. Malgrado questo evidente cambiamento nei numeri però l’Inter è riuscita lo stesso a passare i due turni. Vincendo tre partite su quattro e pareggiando l’ultima. Questo perché l’Inter non è solo fase difensiva.

SCOPRIRE L’ATTACCO – Gli straordinari numeri a livelli di gol subiti infatti sono stati legati a circostanze favorevoli. Errori degli avversari, parate del portiere. Ma grazie a tutto questo l’Inter è riuscita a portare a casa i suoi punti senza spingere troppo sull’acceleratore della manovra offensiva. Solo in due partite su otto infatti i nerazzurri hanno segnato due o più reti, con la Stella Rossa e col Monaco, in entrambi i casi a San Siro. Nella fase a eliminazione diretta invece la produzione offensiva è cresciuta. Così sono cambiati i risultati.

TRAZIONE ANTERIORE – L’Inter ha segnato due gol in tutte e quattro le partite tra ottavi e quarti. Sia in casa che in trasferta. E in tre partite su quattro ha superato la sua media di tiri a partita in Champions League, arrivando appena sotto solo a Monaco. Questo ha permesso di superare i due turni malgrado l’aumento dei gol subiti. Perché l’Inter ha un potenziale offensivo che va sempre tenuto in adeguata considerazione. Tanto che quando si alza la posta può essere quello a fare la differenza.