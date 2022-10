L’Inter continua a vincere, ma quanti problemi in fase difensiva: 3 motivi

L’Inter di Inzaghi non si ferma e continua il cammino positivo intrapreso in campionato piazzando la terza vittoria consecutiva. Un successo, quello contro la Fiorentina, che lascia però a Inzaghi una verità amara. I nerazzurri continuano infatti a essere troppo fragili in fase difensiva.

GRANDE CAPACITÀ DI REAZIONE − L’Inter, dopo un’inizio di stagione non esaltante, nelle ultime partite sta pian piano ritrovando il gioco e le certezze che sono mancate nelle prime uscite stagionali. I nerazzurri vincendo con la Fiorentina hanno infatti piazzato la terza vittoria consecutiva in campionato, dimostrando di essere in grado di reagire a situazioni complicate. Questa forza mentale è stato uno dei problemi che è mancato nelle primissime partite della stagione, dove l’Inter si è fatta spesso rimontare da situazioni di vantaggio. Problema parzialmente risolto grazie ai due match con il Barcellona, che hanno dato alla squadra nuova forza e convinzione.

POCA ATTENZIONE − Se l’Inter di Inzaghi sembra aver ritrovato la capacità di saper reagire, non ha però risolto il problema relativo alla fase difensiva. La partita con la Fiorentina ha infatti dimostrato la grande fragilità della retroguardia nerazzurra di questo inizio di stagione. Fragilità figlia di una mancanza di attenzione che si rispecchia nell’intervento in ritardo di Federico Dimarco, che ha causato il rigore, e nel gol del 3-3 di Jovic.

L’Inter tra le peggiori difese del campionato

TROPPI GOL SUBITI − Numeri impietosi quelli della difesa dell’Inter: gli uomini di Inzaghi hanno infatti incassato la bellezza di 17 reti in 11 partite di campionato, che diventano 22 se si contano anche quelli in Champions League. Troppi i gol subiti dalla difesa nerazzurra, che negli ultimi anni è sempre stata tra le migliori retroguardie in Italia e in Europa. Oltre alla mancanza di attenzione, un altro problema potrebbe essere riscontrato nella condizione fisica non ottimale di alcuni singoli come De Vrij e Bastoni. Problemi che si uniscono alla partenza di Perisic che ha tolto alla difesa nerazzurra quella dinamicità e forza fisica che non può garantire Dimarco. Inzaghi dovrà sicuramente lavorare sulla testa dei giocatori e rivedere qualcosa nella preparazione fisica in vista della pausa mondiale. Oltre che fare un grande lavoro sulla tattica e il posizionamento in campo, in modo da garantire una maggiore solidità.