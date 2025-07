L’Inter con Lookman si trova nella stessa situazione di Bremer

L’Inter con Lookman si è infilata in un’operazione con un rischio concreto. Un rischio già vissuto dalla società qualche anno fa, quando l’obiettivo era Bremer.

SITUAZIONE CHE SI RIPETE – Lo dico subito, così scansiamo gli equivoci: il punto non riguarda un inserimento della Juventus o di una squadra terza con conseguente scippo. Il punto è un altro. In casa Inter l’operazione Lookman da un blitz sta diventando una guerra di trincea. Le voci si ripetono sempre uguali e il tempo passa. Il rischio di trovarsi con in mano un pugno di mosche c’è. E per questo la società rischia di trovarsi nella stessa situazione vissuta con Bremer.

Lookman-Bremer: analogie da allontanare per l’Inter

QUESTIONE DI STATUS PERCEPITO – Il problema non sta tanto nel rischio di non chiudere l’operazione. Il problema è che Lookman non ha alternative. Non in senso effettivo, sia chiaro. Il mondo è pieno di giocatori di talento che l’Inter potrebbe tesserare con profitto. Ma nessuna delle potenziali alternative ha il curriculum del nigeriano. Nessuno ha il suo status in Serie A. Quindi nessuno verrebbe percepito allo stesso modo dai tifosi. Ed è qui che la situazione del giocatore dell’Atalanta e di Bremer ai tempi del Torino si sovrappongono.

COME BREMER – In quell’estate l’Inter puntava a prendere un centrale. Il brasiliano rappresentava il miglior nome sul mercato interno. Un profilo con l’età giusta, in grandissima crescita, già testato in Serie A. Il nome perfetto. Tanto che quando poi la Juventus ha superato l’offerta dell’Inter e lo ha portato a Torino ai nerazzurri non è rimasta nessuna alternativa. Il suo sostituto, arrivato a fine mercato e solamente per questioni numeriche, è stato Acerbi. Che ai tempi doveva fare la riserva, prendendo il posto di Ranocchia. Quindi perso Bremer l’Inter non ci ha nemmeno provato a trovare un elemento con una prospettiva simile. La società ha virato su un elemento di complemento. Perché nessun profilo avrebbe funzionato una volta perso il centrale ai tempi del Torino. Con Lookman oggi si rischia la stessa deriva.

UNICA OPZIONE – L’attaccante dell’Atalanta è l’unico elemento col suo profilo che l’Inter possa prendere. Quindi, di fatto, non ha alternative. Prenderlo significa fare un colpo con un certo effetto, con una certa percezione. E questo ce l’ha solo lui. La società non ha un piano B. Non può averlo. Come non poteva con Bremer. Come verra gestita questa volta una situazione così delicata?