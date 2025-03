L’Inter con l’Atalanta ha bisogno del vero Calhanoglu

La sfida con l’Atalanta chiama Calhanoglu. L’Inter ha bisogno che il suo leader dia l’esempio con una prestazione di livello.

PROTAGONISTA NECESSARIO – Atalanta-Inter non sarà una sfida facile, per nessuna delle due contendenti. La posta in gioco è alta e il peso dei punti in palio fa aumentare la tensione. Per questo a Inzaghi servirà avere in campo la miglior versione di Calhanoglu. Quella vera, verrebbe da dire. Cioè quella che in questa stagione si è vista solo a sprazzi. E arrivati a marzo, in un big match serve un segnale.

Calhanoglu per illuminare l’Inter contro l’Atalanta

RITROVARSI IN CAMPO – Calhanoglu infatti è indiscutibilmente uno dei leader assoluti della squadra. Con l’extra di essere forse il giocatore in assoluto più determinante per il gioco, la manovra di Inzaghi. Averlo avuto a singhiozzo, sempre tra alti e bassi, ha condizionato il rendimento generale della squadra. La sua continuità. Arrivati alle ultime partite serve un segnale proprio da lui. E la sfida con l’Atalanta è il contesto ideale.

SEGNALE PER TUTTI – L’Atalanta infatti freme per dimostrare contro l’Inter di poter fare quel passo in più verso il sogno scudetto. L’Inter invece ha bisogno di dimostrare di essere ancora la numero uno. Di saper respingere gli assalti delle pretendenti al trono. Per farlo serve Calhanoglu. Una sua prova di spessore in questa partita, in questo momento, sarebbe un segnale pesante. Potenzialmente decisivo. E quindi tutto l’ambiente nerazzurro aspetta un segnale dal suo leader.