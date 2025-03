L’Inter con l’Atalanta deve (di nuovo) cercare la giusta mentalità

L’Inter con l’Atalanta vivrà un test per la sua mentalità. Oltre al contesto del big match infatti gli uomini di Inzaghi dovranno evitare l’eccesso di sicurezza.

FATTORE MENTALE – Atalanta-Inter è una partita in cui gli uomini di Inzaghi dovranno mostrare di avere la mentalità della grande squadra. Quella che nella quasi totalità dei big match di questa stagione è mancata. Fino ad arrivare alle famose parole di Mkhitaryan a seguito della sconfitta con la Juventus. Un punto fermo che la squadra non ha ancora superato. E proprio in questo ambito c’è una nuova occasione a Bergamo.

SCONTRO AL VERTICE – L’Atalanta in classifica è terza, a tre punti dall’Inter. Lo scontro diretto insomma è quanto mai significativo. La classifica da corta può diventare nulla, per così dire. I bergamaschi sono in rampa di lancio dopo aver demolito la Juventus a domicilio. L’aria di alta classifica fa venire fame di impresa. Per fronteggiare tutto questo agli uomini di Inzaghi servirà concentrazione massima. Un concetto che sembra scontato, ma su cui i nerazzurri di Milano sono sempre scivolati in questa stagione. Soprattutto quando più contava. Ma c’è persino un ulteriore rischio.

OVERCONFIDENCE – L’Inter infatti ha già vinto due confronti con l’Atalanta in questa stagione, Di più. Inzaghi batte Gasperini da sette partite in fila. E ancora, l’Inter non perde a Bergamo dal 2018. Tutti fattori che rendono facilissimo rilassarsi, per una squadra con una mentalità leggera. Affrontare l’Atalanta quindi è per l’Inter in primis una sfida contro sé stessa. Solo superato questo primo scoglio si potrà pensare agli avversari. E sarà durissima.