L’Inter con la Salernitana dovrà dimostrare di saper improvvisare

Inter-Salernitana sarà una partita in cui i nerazzurri dovranno dimostrare tutta la loro capacità di adattarsi e improvvisare. Il cambio di allenatore degli avversari infatti rende impossibile preparare la gara.

SITUAZIONE UNICA – La sfida con la Salernitana vede per l’Inter un’insidia unica. Il cambio di allenatore avvenuto proprio questa settimana infatti rende la squadra avversaria un rebus totale. Nessuno può sapere come giocheranno davvero i campani, tranne Liverani appunto. Essendo il suo esordio in panchina in questa Serie A non ci sono precedenti, non ci sono studi, non ci si può preparare in modo specifico. E questo richiede quindi un’attenzione extra ai giocatori di Inzaghi.

LETTURE IN CAMPO – Starà proprio ai giocatori leggere e adattarsi. Se la teoria sarà forzatamente poca, servirà molta pratica. In campo gli uomini di Inzaghi dovranno capire l’idea tattica di Liverani, scandagliarla e trovare il modo di attaccarla al meglio. Di pari passo con l’allenatore in panchina, che magari a fine primo tempo avrà le informazioni necessarie per apportare qualche modifica. Ma tutto andrà fatto sul momento. Il che rende Inter-Salernitana una sfida diversa.