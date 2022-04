L’Inter con la Juventus ha cambiato l’inerzia e ora va mantenuta

La vittoria dell’Inter con la Juventus ha cambiato l’inerzia del campionato nerazzurro. Ma ora bisogna confermare il nuovo corso, già col Verona.

VITTORIA CHE CAMBIA – La sfida con la Juventus aveva per l’Inter un valore particolare. Forse decisivo. La sconfitta avrebbe definitivamente spento l’ambiente ancora prima che le concrete possibilità di titolo. Un pari avrebbe confermato il vivacchiare degli ultimi mesi, con giusto una fiammella di speranza legata ad avversario e contesto. La vittoria che invece è arrivata era il risultato meno atteso. E proprio per questo ha cambiato l’inerzia del momento.

NUOVA SPERANZA – All’Inter serviva una svolta. E niente svolta come le vittorie. In questo momento, ai nerazzurri non serviva giocare bene o dimostrare chissà quali automatismi. Servivano i punti. Serviva muovere la classifica. Soprattutto quando non se lo aspettava nessuno. Contro la Juventus, che già sognava il sorpasso seppur virtuale. A Torino, in un campo storicamente impossibile. I tre punti hanno riacceso il campionato nerazzurro. Ma ora bisogna tenere accesa la fiamma.

PORTARE AVANTI – La vittoria contro la Juventus è il primo, nuovo, passo. La squadra si è rimessa in carreggiata, dando un segnale a tutti. Ora bisogna portare avanti il messaggio. Serve la consistenza, serve la tenuta mentale, la covinzione, la voglia di riprendersi il primo posto. Serve ritrovare la vera Inter. Tutto quello che negli ultimi due mesi sembrava irrimediabilmente perduto. A Torino l’inerzia è cambiata. Dalla sfida col Verona bisogna mantenerla.