L’Inter con la Fiorentina si ritrova insieme ai suoi leader

Inter-Fiorentina non è stata una vittoria qualunque. L’Inter infatti ha ritrovato la via e la vittoria ritrovando in primis l’esempio in campo dei suoi leader.

PRESTAZIONE SIGNIFICATIVA – Inter-Fiorentina è stata una partita significativa. Una prestazione significativa. I nerazzurri infatti venivano da una trasferta di buio assoluto. A Firenze qualcosa si era spento. La squadra praticamente non era scesa in campo. Un approccio mentale sbagliato dall’inizio, che nessuno ha trovato il modo di invertire. E infatti tutto è andato peggiorando col passare dei minuti. Col risultato di una sconfitta disastrosa, dunque preoccupante. Una sconfitta che andava cancellata in campo. Non solo con una vittoria, ma con una prestazione di un certo tipo. Una prestazione che doveva arrivare in primis dai giocatori. Soprattutto da alcuni giocatori.

GIOCATORI PROTAGONISTI – L’Inter infatti a Firenze ha perso con gran parte dei suoi titolari in campo. Proprio loro, i leader, i fedelissimi di Inzaghi avevano fatto scena muta. Loro si erano persi in campo, non riuscendo ad essere l’Inter in nessuna fase. Loro quindi dovevano cambiare le cose. Inzaghi infatti ha scelto di rimandarli in campo a Milano contro i viola, tutti o quasi. Per responsabilizzarli, perché fossero loro a mandare un segnale. E questo segnale è arrivato.

SEGNALE IN CAMPO – A Milano gli uomini di Inzaghi hanno cambiato completamente atteggiamento. Da subito si è vista una squadra decisa, mobile, attiva, che sapeva cosa fare. Con anche la personalità di andare oltre l’1-1 beffardo del primo tempo. Una squadra guidata proprio da loro, dai suoi leader. A suo modo anche il ritorno di Acerbi è stato un segnale. Lui e i due capitani, Lautaro Martinez e Barella, hanno impostato il tono della gara. Anche un Calhanoglu ancora a mezzo servizio ci ha messo tutt’altro piglio rispetto alla svagata uscita di Firenze. La loro voglia, la loro cattiveria, ha indicato la via per tutti. Pubblico compreso. Loro hanno alzato il livello, e l’Inter insieme a loro si è ritrovata. Per un nuovo inizio.