L’Inter col Sassuolo cambierÃ  approccio dopo due gare abuliche?

L’Inter col Sassuolo cambierà approccio dopo due gare abuliche?

Condividi questo articolo

Antonio Conte Inter

L’Inter nelle ultime due gare ha mostrato un approccio mentale preoccupante. Nella prossima contro il Sassuolo ci sarà un cambiamento?

APPROCCIO INSUFFICIENTE – Le sfide contro Torino e Real Madrid hanno avuto degli evidenti tratti in comune. Anche troppi. Tra questi l’atteggiamento iniziale degli uomini di Conte. L’Inter in entrambe le gare è entrata in campo sembrando scollegata mentalmente. E se contro i granata poteva essere un caso, molto spiacevole ma solo quello, la conferma due giorni dopo in una gara di importanza capitale è stato un segnale davvero preoccupante. Cosa si vedrà col Sassuolo?

REAZIONE CERCASI – L’approccio mentale è stato spesso un punto debole dell’Inter in questa stagione. E invece di migliorare la squadra è sembrata andare peggiorando. Col Torino la gara è stata ripresa con una sfuriata finale forse irripetibile. Col Real invece no. Iniziare ad handicap, come evidente a chiunque, è un rischio troppo grande. L’Inter nella prossima gara col Sassuolo deve dare una risposta dopo due prestazioni enigmatiche. Una scossa psicologica, da dimostrare da subito.