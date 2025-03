L’Inter col Napoli viene ancora una volta ‘tradita’ dai suoi leader

In Napoli-Inter è stato evidente il problema di rendimento dei leader nerazzurri, in particolare quelli offensivi: Calhangolu, Thuram e Lautaro Martinez.

LEADER ASSENTI – Napoli-Inter ha visto gli uomini di Inzaghi in evidente difficoltà. Una difficoltà in primis nello sviluppare il gioco offensivo. Vale a dire il punto di forza assoluto della tattica dell’allenatore. In questo c’è stata una mancanza evidente. Ossia quella del contributo dei leader della squadra.

MANCANZA DI RIFERIMENTI – Inzaghi per Napoli-Inter infatti ha puntato ancora sui suoi titolarissimi. Giocatori che avevano qualcosa da dimostrare visto l’andamento della stagione. Anche i giocatori di maggior personalità e livello tecnico. Eppure ancora una volta proprio loro sono mancati. Non tutti, ma in particolare i principali referenti offensivi. Gli uomini simbolo dello scudetto 2023-2024: Calhanoglu, Lautaro Martinez e Marcus Thuram.

Blackout totale tra primo e secondo tempo di Napoli

PROBLEMI IN CAMPO – Nessuno dei tre è stato in grado di dare un apporto sufficiente nella gara. I primi a dare segni di cedimento sono stati gli attaccanti. Lautaro Martinez da subito ha iniziato a litigare col pallone, mentre Thuram dopo un paio di contrasti è semplicemente de facto uscito dal campo, incapace di correre e contrastare. Destino simile per Calhanoglu, che anche lui per una botta alla coscia dopo meno di metà del primo tempo si è trovato in difficoltà nei movimenti. Per un motivo o per l’altro l’Inter ha perso i suoi riferimenti verticali e il principale architetto per innescarli. Un crollo cui la squadra non ha avuto alcun modo per sopperire.

NESSUNA SVOLTA – Non è un caso che l’Inter abbia gestito la gara in chiave quasi unicamente difensiva. I nerazzurri col Napoli si sono trovati senza riferimenti per lo sviluppo del gioco. Nominalmente i leader offensivi erano in campo, ma totalmente incapaci di dare un contributo. Nessuno spunto, nessuna giocata. Errori e mancanze. Un’altra prestazione negativa in un momento importante e decisivo. Una sorta di maledizione stagionale che continua ad attanagliare l’Inter.