L’Inter col Genoa ha l’obiettivo di rimettere la testa sul campionato

L’Inter col Genoa dovrà dimostrare in primo luogo di sapersi concentrare sulle sfide del campionato. Ci sono due fattori infatti che possono distrarre una squadra già svagata di suo.

SCOGLIO MENTALE – Inter-Genoa non sarà una partita banale. Non fatevi ingannare dai nomi. E non lo sarà soprattutto dal punto di vista mentale. Gli uomini di Inzaghi infatti dovranno dimostrare di essere in grado di concentrarsi ancora sulla Serie A. Di sapersi calare nella dimensione del campionato. Un fatto non banale dopo l’ultima settimana.

SUPERARE LA JUVE – Ci sono infatti due punti problematici. Il primo è quanto emerso dopo la sconfitta con la Juventus. Cioè un’Inter vittima di una sorta di complesso di superiorità che le fa perdere il contatto con le partite. Le parole di Mkhitaryan sono ancora fresche nella memoria di tutti. Non avendo ancora giocato, nessuna gara ha permesso di dimostrare sul campo un atteggiamento diverso. Quindi il Genoa diventa il primo test. Uno di quei test in cui i nerazzurri rischiano di approcciare in modo molle. Con un’aggravante data dalla settimana di Champions.

DISTRAZIONE COPPA – Il secondo fattore è infatti è la distrazione data dalla coppa. Tutta l’Inter vuole fare bene in Champions, è stato detto e ridetto in svariate occasioni nel corso della stagione. Ora la possibilità si fa concreta. Gli ottavi sono alle porte. Per di più con un Feyenoord che pare abbordabile, per quanto sempre da rispettare. Difficile togliersi dalla testa questo pensiero, questo obiettivo, parlando per i giocatori. La mente vola e sogna, molto oltre rispetto al semplice Genoa. Proprio per questo la sfida coi liguri sarà un test per gli uomini di Inzaghi. Si cerca una dimostrazione di mentalità.