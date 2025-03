L’Inter col Feyenoord non può più improvvisare nell’emergenza

L’Inter col Feyenoord dovrà dare una dimostrazione di crescita. La squadra infatti non può più permettersi l’improvvisazione vista col Napoli all’uscita di Dimarco.

MINUTI DI CONFUSIONE – Uno dei momenti che più chiaramente sono rimasti impressi di Napoli-Inter sono i minuiti di caos successivi all’uscita dal campo di Dimarco. Una situazione che si è protratta per non pochi minuti. Una decina, anche quindici. Una fase ampia della partita in cui i nerazzurri in campo non sapevano come disporsi. In cui Inzaghi ha dato tante, tantissime indicazioni, cambiando moduli e adattando uomini. Un momento di evidente impreparazione. Anzi, verrebbe da dire proprio di improvvisazione. Che col Feyenoord non può più ripetersi.

EMERGENZA DA GESTIRE – L’Inter era in emergenza già prima della sfida col Napoli. A Inzaghi infatti erano rimasti disponibili solo due esterni dei cinque in rosa, Dumfries e Dimarco. Una situazione che richiedeva una cura specifica, per essere pronti in ogni evenienza. Invece evidentemente qualcosa è andato storto. Che sia stato per un problema di preparazione o di esecuzione lo sanno solo giocatori e staff. Di sicuro la squadra si è trovata impreparata all’emergenza data dall’infortunio di Dimarco, e in campo si è visto molto bene. Per la partita col Feyenoord l’emergenza totale non è un’eventualità, ma una situazione di partenza vista l’assenza del mancino. Quindi stavolta bisogna arrivare preparati. Stavolta veramente.

ADATTARSI ALLA SITUAZIONE – Inzaghi agli ottavi di Champions non può più permettersi di improvvisare. L’infortunio di Dimarco costringe a lavorare in modo specifico a una squadra col solo Dumfries esterno di ruolo. L’Inter quindi per la sfida col Feyenoord deve essere pronta. Non tutto sarà ideale, per ovvi motivi. Ma non si può più dare l’idea di non sapere cosa fare. Serve cancellare quei minuti di confusione visti col Napoli. Serve una risposta in campo, da squadra esperta e matura.