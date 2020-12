L’Inter col Bologna deve attaccare il punto debole dei rossoblù

Antonio Conte Brescia-Inter

L’Inter col Bologna deve andare in campo con la giusta cattiveria. E mantenerla per tutta la partita, puntando il punto debole degli avversari.

MENTALITA’ OFFENSIVA – Inter-Bologna come già detto per gli uomini di Conte è l’ennesimo test mentale. Serve che la squadra dimostri la sua tenuta a livello di testa e vada in campo convinta di quello che deve fare. Che contro gli uomini di Mihajlovic si riassume in un concetto molto semplice: attaccare.

DIFESA APPROSSIMATIVA – Col Bologna l’Inter deve sempre credere di poter segnare. E continuare ad attaccare puntando la porta. La difesa infatti non è proprio il punto di forza dei rossoblù. Il reparto è spesso approssimativo, sia in transizione che quando schierato. Facilmente sbaglia sotto pressione. I nerazzurri devono metterli nelle condizioni di farlo. Attaccare il Bologna, chiaramente con raziocinio, è il modo migliore per entrare in partita.