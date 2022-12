L’Inter col Betis si riscopre limitata in attacco: si torna ad aspettare Lukaku

Betis-Inter ha mostrato ancora una volta i problemi offensivi della rosa di Inzaghi. Ma col rientro di Lukaku imminente una soluzione sembra a portata di mano.

ATTACCO LIMITATO – L’Inter nell’amichevole col Betis ha mostrato i suoi limiti offensivi. Nella configurazione attuale con una sola punta disponibile basta poco perché l’attacco diventi poco produttivo. E questo ancora una volta mette i riflettori sulla rosa di Inzaghi. Con un nome in particolare ad essere invocato come soluzione immediata: Romelu Lukaku.

ATTESA PER IL RITORNO, DI NUOVO – Inzaghi è arrivato all’amichevole col Betis ancora una volta con il solo Dzeko disponibile. Una condizione ben lontana dall’ideale. Che chiama per forza di cose il totem assoluto dell’attacco nerazzurro. Prepariamoci quindi a tornare a quella attesa messianica per il ritorno di Lukaku. Iniziando dalle prossime amichevoli, con il Napoli come obiettivo finale.

AMICHEVOLE IN VISTA – Lukaku si sta allenando col gruppo. E questa è già una notizia visto come sono andate le cose negli ultimi mesi. Ugualmente non è partito per Siviglia con la squadra. La prossima amichevole dell’Inter è in programma giovedì. E il belga dovebbe finalmente giocare. Ma quanto? E in quali condizioni? E poi riuscirà a migliorare e arrivare a una condizione decente per il Napoli?