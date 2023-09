L’Inter ci prende gusto: contro la Real Sociedad un altro ‘centenario’

Mercoledì l’Inter esordirà in Champions League contro la Real Sociedad (fischio d’inizio alle ore 21). Un’occasione in cui un altro nerazzurro toccherà le 100 presenze.

CLUB DEI 100 – In questo avvio di stagione, già due giocatori hanno raggiunto le 100 presenze con l’Inter. Il primo è stato Federico Dimarco nel 2-0 esterno contro il Cagliari, lo scorso 29 agosto. Poi sabato, nello stellare 5-1 al Milan, è stato il turno di Denzel Dumfries. Che, rispetto al numero 32, ha due stagioni piene in nerazzurro, vissute sempre da titolare. E quindi più facilitato nel raggiungere un traguardo così felice. Cosa che toccherà anche ad un altro compagno di squadra, con ogni probabilità domani sera nella prima giornata di Champions League in casa della Real Sociedad.

IDOLO NEROBLU – Salvo sorprese, Hakan Calhanoglu sarà il regista titolare dell’Inter contro la Real Sociedad. E per lui sarà la centesima presenza in nerazzurro. Un riconoscimento che sublima ancor di più il rapporto del turco con questi colori. Arrivato tra lo scetticismo generale nell’estate 2021, il numero 20 è presto diventato un idolo della sponda nerazzurra di Milano, dopo aver voltato le spalle al Milan. E alla soglia delle 100 presenze arriva proprio dopo aver segnato il gol numero 14 con l’Inter contro la sua ex squadra, nel pokerissimo di sabato scorso. Un riconoscimento più che meritato per un autentico idolo neroblu come Hakan Calhanoglu.