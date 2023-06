L’Inter cerca centrocampisti, ma c’è minutaggio per tutti?

Secondo le prime voci di mercato l’Inter è alla ricerca di un centrocampista. Con il reparto che ha già cinque effettivi, ci sarebbe minutaggio per un sesto centrocampista?

VOCI DI MERCATO – La stagione è appena finita, ma il mondo del calcio si è già tuffato nella finestra estiva del calciomercato. E per l’Inter le voci sono già variegate. Con un reparto singolarmente coinvolto: il centrocampo. A sorpresa due nomi hanno già iniziato a dividersi le preferenze dei tifosi. Sono quelli di Davide Frattesi e di Sergej Milinovic-Savic. Senza concentrarci su chi sarebbe meglio o sull’effettiva fattibilità, c’è però una domanda da porre: per loro c’è spazio nella rosa dell’Inter? O se preferite una chiave di lettura leggermente diversa, servono davvero all’Inter?

CENTROCAMPISTI CERCASI – Il reparto di centrocampo dell’Inter infatti è il più completo della squadra. Non esclusivamente per un discorso tecnico. Anche solo per un motivo banale: per la stagione 2023-2024 in organico ci sono cinque centrocampisti già col contratto. Parliamo di Brozovic, Calhanoglu, Mkhitaryan, Barella e Asllani. Nessuno degli altri reparti a partire dal 30 giugno è in una situazione simile. Numericamente insomma un nuovo centrocampista è un lusso. Non certo una necessità. Anche perché Frattesi e Milinkovic-Savic sono giocatori di spessore, non certo giovani da tenere come ultima opzione. E quindi che minutaggio ci sarebbe per uno di loro?

MINUTI PER TUTTI? – Anche nella stagione 2022-2023 l’Inter aveva in rosa sei centrocampisti. Ai cinque elencati sopra va aggiunto Gagliardini, in scadenza il 30 giugno. E il rispettivo minutaggio ci dice qualcosa delle gerarchie. Barella è stato il più utilizzato da Inzaghi, con 4029 minuti (secondo di tutta la rosa). Dietro il numero 23 troviamo Calhanoglu e Mkhitaryan, entrambi oltre i tremila minuti (3502 e 3336 per la precisione). Brozovic, malgrado i problemi fisici, arriva a 2507. Loro quattro sono stati di fatto i titolari dell’Inter. Con il croato con un ruolo minore delle abitudini, ma solo per gli infortuni. Gagliardini e Asllani sono rispettivamente terz’ultimo e penultimo per minutaggio. Non per ruolo, di tutta la rosa. Con 1038 e 858 minuti giocati. Una chiara differenza di impiego. Un nuovo centrocampista, di profilo più alto del partente numero 5, come si inserirebbe in questa gerarchia?

REPARTO DA GESTIRE – Le stagioni sono lunghe, le partite sempre di più e si può certamente trovare spazio anche per un giocatore di impatto. Facendo scendere un po’ il minutaggio di tutti quelli che possiamo considerare i quattro titolari attuali. Ma la gestione di cinque giocatori sullo stesso piano richiede scelte costanti. E tutti devono essere pronti ad accettare eventuali panchine, con assenze magari anche in partite importanti. Torniamo quindi alla domanda originaria: per l’Inter ha senso mettere come priorità un nuovo centrocampista?