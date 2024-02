L’Inter arriva alla Juventus con riposo e una preparazione specifica

L’Inter si giocherà lo scontro al vertice con la Juventus con due fattori a suoi vantaggio: il riposto e la preparazione specifica, che coinvolge anche Calhanoglu e Barella.

DUE PLUS – L’Inter arriva alla sfida con la Juventus in una condizione insolita. Vale a dire con tempo e riposo. Due fattori con cui di solito Inzaghi deve scendere a compromessi. Ma non questa volta. Il riposo è quello di alcuni suoi titolari, assenti per tutta la partita o in parte nell’impegno di settimana scorsa con la Fiorentina. Il tempo è quello della preparazione della gara. Al netto del riposo concesso alla squadra, il tecnico ha quattro giorni per lavorare al confronto diretto. Non la norma della sua avventura in nerazzurro. In più questi due fattori si intersecano, creando un effetto unico. Che si spera possa risultare decisivo.

PREPARAZIONE SPECIFICA – Questo effetto coinvolge Calhanoglu e Barella. I due sono stati i grandi assenti della sfida di Firenze. Entrambi indisponibili per squalifica. Un’assenza nota da tempo, ufficializzata con le ammonizioni in Supercoppa. Il che significa che Inzaghi già da dieci giorni sa che con loro può lavorare in ottica Inter-Juventus. Una preparazione specifica, tattica e magari anche fisica. Una sorta di bonus per lo scontro diretto, che tutti sono chiamati a sfruttare per incidere sul risultato.