L’Inter anche con gli attaccanti subisce la metamorfosi Champions

L’Inter nel 2025 si è presentata in due modi diversi tra campionato e Champions League. Un fatto supportato anche dai numeri di Lautaro Martinez e Thuram.

DIFFERENZE – L’Inter nel girone di ritorno del campionato ha avuto un problema col rendimento del suo attacco. Un problema banalmente di numeri: pochi gol segnati, poche partite decise. Un fatto non da poco parlando del reparto che più di ogni altro è chiamato a fare proprio questo. In Champions League però il discorso è stato diverso. Confermando la metamorfosi di coppa della squadra.

PUNTE DECISIVE – Se il 2025 di Serie A ha visto spesso le punte in difficoltà, in Champions League la situazione è stata quasi opposta. Dagli ottavi infatti proprio gli attaccanti hanno fatto la differenza nei vari turni. Con riferimento specifico a Thuram e Lautaro Martinez. Che si sono trasformati in coppa, dando in un certo senso l’esempio a tutti i compagni. Un fatto supportato dai numeri.

Thuram-Lautaro Martinez, i numeri che son serviti all’Inter

NUMERI CHE CAMBIANO – Fin dagli ottavi col Feyenoord sono stati loro, il numero nove e il numero dieci a dare l’esempio. In campionato le reti totali nel girone di ritorno dei due sono state cinque per Lautaro Martinez e due per Thuram. In Champions l’argentino va vicino a pareggiare il totale, con quattro centri. Il francese invece si supera, con tre. Sette gol totali di coppia, in sole sei partite. Una differenza evidente rispetto al campionato, dove loro due insieme a Taremi e Arnautovic arrivano a dodici gol in diciassette gare. Una differenza tanto notevole da risultare una metamorfosi.