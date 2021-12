L’Inter al top nei calci piazzati: ora sono una riserva assoluta di gol

L’Inter in questa stagione si sta rivelando maestra nello sfruttare i calci piazzati. Gli uomini di Inzaghi sono primi per gol in queste situazioni.

FONTE DI GOL – Si sente dire spesso che nel calcio moderno i calci piazzati sono una circostanza fondamentale. Un’occasione unica per trovare gol, in quanto si cambiano tutti i riferimenti e le strategie. Magari persino sbloccare le partite. L’Inter di Inzaghi si sta dimostrando maestra nello sfruttarli.

AL TOP IN SERIE A – Il dato è semplice. L’Inter col gol di Lautaro al Cagliari è diventata la miglior squadra in Serie A in solitaria per gol su calci piazzati. Per i nerazzurri sono ben otto le reti segnate a palla ferma. Esclusi i rigori chiaramente. Su quarantatre magari non sembrano tanti, ma appunto è il miglior valore del campionato. E in diverse occasioni sono arrivati al momento giusto. Pensate alle partite con Cagliari, Fiorentina, Napoli. Il gol che sblocca la partita, o che la ribalta.

QUASI UN ATTACCO INTERO – Come detto le otto reti sono il top in Serie A. Merito dei battitori, in primis Calhanoglu, e anche dei saltatori visto che i vari Dzeko, Skriniar, de Vrij, Perisic sono minacce costanti per centimetri e stacco. Gli otto gol poi si possono mettere in prospettiva: valgono quasi l’intero bottino della Salernitana in questa stagione, undici, e la metà di quello del Venezia che sta a sedici. Un rifugio sicuro che serve a una squadra che su azione tende ancora ad essere sprecona.