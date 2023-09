L’infortunio di Sensi evidenzia l’utilità dell’acquisto di Klaassen

Perché l’Inter ha preso Klaassen? Una domanda che molti si sono posti l’ultimo giorno di mercato. Gli infortuni di Sensi però mostrano l’utilità di avere una sorta di assicurazione in mezzo al campo.

SESTO E SETTIMO – Il mercato dell’Inter si è chiuso l’ultimo giorno con un colpo a sorpresa. Quello di Davy Klaassen. Un rinforzo extra per il centrocampo di Inzaghi. Un acquisto numericamente non necessario. Un surplus. Che però già adesso, a nemmeno un mese dalla chiusura del mercato, si dimostra utile. Pur non avendo ancora giocato. E questo a causa di Stefano Sensi.

I PROBLEMI DEL GIOVANE SENSI – Il nuovo numero cinque infatti è stato confermato in rosa. Un po’ a sorpresa, anche grazie a un’estate con grandi colpi tecnici. Con l’idea che potesse tornare utile come elemento di complemento, sfruttabile sia per il centrocampo che per l’attacco. Iniziata la stagione però sono iniziati i problemi fisici. Già due, uno prima di Inter-Fiorentina e uno dopo Inter-Milan. Problemi che lo tolgono dalle opzioni di Inzaghi. Che pure lo aveva mandato in campo alla seconda giornata, dimostrando di considerarlo. Ora invece al tecnico resta solo l’opzione extra. Klaassen, appunto.

ASSICURAZIONE – L’olandese al momento non ha ancora esordito in maglia Inter. Ma visto il calendario e la neccessità di far rifiatare degli elementi la sensazione è che lo vedremo in campo a breve. L’infortunio di Sensi è l’ultimo tassello. Ora se a Inzaghi serve una risorsa extra tra centrocampo e attacco può rivolgersi solo a Klaassen. L’acquisto arrivato apposta come una sorta di assicurazione.