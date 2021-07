L’infortunio di Gagliardini cambia la situazione a centrocampo?

Roberto Gagliardini ieri non ha preso parte all’amichevole contro il Crotone presentandosi ad Appiano Gentile con una vistosa fasciatura al ginocchio destro. Ancora non si conosce l’entità dell’infortunio ma se dovesse essere un lungo stop la situazione centrocampisti potrebbe stravolgersi.

CENTROCAMPO IN ABBONDANZA

CHI RESTA – Gagliardini ha subito una distorsione al ginocchio destro come sostenuto da Simone Inzaghi nel post partita di Inter-Crotone di ieri. Il tecnico non ha chiarito in pieno le condizioni del suo centrocampista ma se gli esami strumentali dovessero rivelare uno stop lungo la società dovrebbe correre ai ripari? No, in quanto la rosa in mezzo al campo è abbondantissima. Gagliardini nelle gerarchie era il primo ricambio per le mezze ali titolari, almeno nella testa di Inzaghi. Con un suo infortunio salgono le quote di Matias Vecino e Arturo Vidal. Entrambi sono possibili partenti per questa sessione di mercato con il primo che piace al Napoli e il secondo che piace in sud America. Entrambi però sono bloccati dall’Inter che li lascerebbe partire solo a titolo definitivo e non in prestito con diritto di riscatto (vedi articolo). Vecino è arrivato da poco ad Appiano Gentile così come Vidal e si devono mettere in forma per convincere Inzaghi di poter essere uomini importanti per la prossima stagione. Senza dimenticare Stefano Sensi che si sta ben comportando in questo pre-campionato e che potrebbe essere lui a prendere il posto di Gagliardini nelle gerarchie di Inzaghi.

E CHI VA – Chi invece è quasi certo di salutare è Radja Nainggolan. Il belga infatti è sì partito titolare nella sfida di ieri ma il centrocampista attende solo la risoluzione del contratto per tornare in Sardegna al Cagliari. Ancora non si è trovata l’intesa per la buonuscita ma il Ninja sembra essere l’unico papabile per andarsene, anche con la situazione Gagliardini. Ciò che è sicuro è che se l’infortunio del numero 5 dovesse essere lungo le soluzioni in casa non mancherebbe.