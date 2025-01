L’infortunio di Bisseck chiama Pavard a tornare ai suoi livelli

L’assenza forzata di Bisseck chiama in causa Pavard. Il francese infatti ora che è recuperato è chiamato a riprendersi il posto e tornare ai suoi livelli.

ASSENZA E RITORNO – Lo stop di Bisseck in casa Inter non è un fatto banale. Negli ultimi mesi infatti il tedesco è cresciuto nel suo rendimento, diventando un riferimento per la difesa e un coltellino svizzero per Inzaghi, pronto in ogni occasione a coprire ogni ruolo. Per quanto quindi farne a meno non sia un fatto piacevole, l’Inter numericamente può sopperire. Questo soprattutto grazie al rientro di Pavard.

RIPRENDERSI IL POSTO – Proprio col Venezia il francese tornerà a disposizione dopo un mese praticamente esatto di assenza. Passandosi in un certo senso il testimone con Bisseck, che in sua assenza ha coperto il ruolo. Col tedesco infortunato, serve sia il francese a tornare al suo posto. A ritrovare condizione e soprattutto livello di gioco. Perché il vero Pavard in questa stagione si è visto ancora troppo poco.

RITROVARE IL LIVELLO – L’assenza di Bisseck deve responsabilizzare l’ex Bayern Monaco. Arrivato un anno fa come grande colpo estivo, in questa stagione ha avuto più di qualche difficoltà a mostrare il suo meglio. Qualunque sia stato il motivo, all’Inter serve che Pavard risponda sul campo. E che lo faccia ora. Dimostrando quanto possa servire alla squadra un giocatore come lui.