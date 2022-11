L’importanza di Onana: in Svizzera-Camerun imposta anche fuori area

Onana è stato tra i migliori del suo Camerun nella sconfitta con la Svizzera (QUI trovate la sua pagella). Oltre a una buona parata, il portiere si è rivelato fondamentale nella prima impostazione.

ESORDIO POSITIVO – Esordio con sconfitta per Onana ai Mondiali 2022, ma il portiere dell’Inter è stato tra i migliori del suo Camerun. Poco impegnato tra i pali, incolpevole ed impotente sul gol della Svizzera, ha comunque prodotto una gran parata che ha contribuito a tenere il risultato aperto fino all’ultimo. Ma il camerunese è stato soprattutto protagonista nello sviluppo del gioco della sua squadra. Sulla scia di quanto visto di recente anche in nerazzurro.

PRIMO REGISTA – Onana in Svizzera-Camerun ha messo insieme 61 tocchi, quarto di tutta la squadra, con 59 passaggi, terzo. Ecco la grafica che li rappresenta, presa da Whoscored:

Una grafica curiosa per un portiere. Salta subito all’occhio come il numero 23 si sia trovato spesso e volentieri fuori dalla sua area. In diversi casi addirittura davanti ai suoi difensori. Per occuparsi della prima impostazione. Come sottolinea Opta, ben 26 tocchi di Onana sono arrivati da fuori area. Un regista aggiunto, col compito specifico di cercare i tagli delle punte coi lanci verticali. I suoi lanci sono stati ben 19. Una strategia ricercata volutamente dal ct Song, che evidentemente conta molto sulle qualità del suo portiere.